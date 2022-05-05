ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN - Son Dakika
Üye Girişi

ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

05.05.2022 17:53

ERZURUM'UN Olur ilçesinde başka bir araçla çarpışıp Oltu Çayı'na uçan otomobilde ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut'un (54) öldüğü kazada suda kaybolan baba Fevzi Polat'ı (62) arama çalışmaları 7 gündür devam ediyor.

ERZURUM'UN Olur ilçesinde başka bir araçla çarpışıp Oltu Çayı'na uçan otomobilde ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut'un (54) öldüğü kazada suda kaybolan baba Fevzi Polat'ı (62) arama çalışmaları 7 gündür devam ediyor. Vali Okay Memiş'in de takip ettiği arama çalışmalarında Polat'a ulaşılamadı.

Kaza, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız babası Fevzi Bulut'a ise ulaşılamadı. Ölmez çiftinin suya gömülen otomobilleri de bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, Olur ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü'nde devam eden arama çalışmalarını izledi. Arama kurtarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Memiş, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Ebe Büşra Tosun'un anne ve babasıyla seyahat ederken karşıdan gelen bir aracın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini hatırlatan Vali Memiş, "Ebe kardeşimizi, anne ve babasını kaybettik. Gerçekten çok üzgünüz. Olay bayrama denk geldi. Olayı öğrenir öğrenmez jandarma, AFAD, UMKE, 112 ve vatandaşlarımızla arama kurtarma çalışmalarına başladık. Ebe kardeşimiz ve annesinin cenazelerine ulaştık. Babanın cenazesine henüz ulaşamadık. Bütün imkanlarımızı seferber ederek inşallah kaybolan kardeşimize de ulaşacağız" diye konuştu. Sürekli trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunduklarını da ifade eden Memiş, "Hız kurallarına uyun, emniyet kemeri takın, hatalı sollama yapmayın diyoruz. Bunlara dikkat edersek kazalar daha az olacak. Amacımız hiç kaza olmaması, can kaybı olmaması" dedi. Bir süre baraj gölü kenarında çalışmaları izleyen Vali Memiş, daha sonra Fevzi Bulut'un Olur ilçesindeki evine gitti.

ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN
ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN
ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN
ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN
ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN
ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN
ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN

YORUMLAR
500
Son dakika: Kaza sonrası kaybolan baba ve kazaya karışan otomobili arama çalışmaları sürüyor Son dakika: Kaza sonrası kaybolan baba ve kazaya karışan otomobili arama çalışmaları sürüyor Kaza sonrası suda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor Kaza sonrası suda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:35:18. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement