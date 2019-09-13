Son Dakika Haberleri: Çaybaşı antrenmanlarla form tutuyor
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Çaybaşı antrenmanlarla form tutuyor

2 saat önce

Haftanın 5 günü Torbalı Yedi Eylül Stadında idman gerçekleştiren Çaybaşıspor, eksiklerini tespit edip gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çaybaşı antrenmanlarla form tutuyor, System.String[]

Haftanın 5 günü Torbalı Yedi Eylül Stadında idman gerçekleştiren Çaybaşıspor, eksiklerini tespit edip gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.


Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Torbalı Çaybaşıspor sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Haftanın 5 günü Torbalı Yedi Eylül Stadında idman gerçekleştiren Çaybaşıspor, eksiklerini tespit ederek gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Taktik ve kuvvet ağırlıklı idmanlar gerçekleştiren takım, önümüzdeki hafta itibariyle hazırlık maçlarına çıkacak. Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çaybaşıspor'un hedefi Bölgesel Amatör Lig. Bu sezon şampiyonluğu zorlayacak olan Çaybaşıspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek istiyor. Teknik direktör Uzay Akgül ve yardımcı antrenör Ramazan Deniz'in önderliğinde çalışmalarını sürdüren Çaybaşıspor, sezona bomba gibi bir başlangıç yapmak için var gücüyle çalışıyor.


"İzmir Çaybaşıspor'u konuşacak"


Kadrosuna önemli takviyeler yapan, geçen yıldan da bazı isimleri takımda tutmayı başaran Çaybaşıspor, Torbalı'da yaşayan 10 futbolcu ile de sözleşme imzaladı. Şehirlerinin takımınında Torbalı'dan yaşayan futbolcuların da olmasını isteyen kulüp başkanı Sedat Çetin, bu bağlamda takımda önemli bir misyonu yerine getirdiklerini kaydetti. Antrenmanların olumlu gittiğini ve takımın şuan ki durumundan memnun olduğunu kaydeden Çaybaşıspor Teknik Direktörü Uzay Akgül, "Takım iyi bir hava yakaladı. Antrenmanların dozunu biraz artırdık. Genel olarak takımdan memnunum. Bu yıl İzmir'in konuştuğu bir takım olacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Torbalı, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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