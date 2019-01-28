Son Dakika Haberleri: Çaybaşı Belediye Başkanı Yanık BBP'ye Katıldı

Çaybaşı Belediye Başkanı Yanık BBP'ye Katıldı

36 dakika önce

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık Büyük Birlik Parti'sine (BBP) katıldı.

Çaybaşı Belediye Başkanı Yanık BBP'ye Katıldı, System.String[]
Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık Büyük Birlik Parti'sine (BBP) katıldı.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde yeniden aday gösterilmeyen İsmet Yanık Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten sonra İsmet Yanık 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'ne resmi adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:54 Kaynak: AA

İsmet Yanık, Büyük Birlik Partisi, Çaybaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi Ankara'da 5 Suriyelinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturmada 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı, İYİ Parti Tabanını da Ayaklandırdı İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal Partisinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:30:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaybaşı Belediye Başkanı Yanık BBP'ye Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]