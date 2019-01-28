Çaybaşı Belediye Başkanı Yanık BBP'ye Katıldı
36 dakika önce
Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık Büyük Birlik Parti'sine (BBP) katıldı.
Çaybaşı
Belediye Başkanı İsmet Yanık
Büyük Birlik Parti'sine (BBP
) katıldı.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde yeniden aday gösterilmeyen İsmet Yanık Büyük Birlik Partisi
Genel Başkanı Mustafa Destici
'yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretten sonra İsmet Yanık 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'ne resmi adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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