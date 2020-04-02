Çaybaşı'nda ahşap ev yandı - Son Dakika

Çaybaşı'nda ahşap ev yandı
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Çaybaşı ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı.
Çaybaşı ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İlküvez Mahallesi'nde Cabbar Palpas'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Palpas'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:20 Kaynak: AA
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