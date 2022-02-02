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Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi - Son Dakika

Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi

02.02.2022 10:23
Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda Çayboğazı Barajı, buz tuttu.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda Çayboğazı Barajı, buz tuttu. Barajdaki balık kafeslerine ulaşım, buzlar kırılarak sağlanırken, yemleme yapıldı.

Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Barajda 15 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Geçen yıl Ağustos ayında kuruma tehlikesi nedeniyle kapakları kapatılan baraj göleti, hizmete girdiği 2000'den bu yana ilk kez dondu. Barajdaki alabalık üretim tesislerinde çalışmalar ise durduruldu. Çalışanlar da küçük tekneyle buzu kırıp, balıkları yemledi.

Gömbe Mahallesi muhtarı Süleyman Kocakehya, "Çayboğazı Barajı hizmete gireli böyle bir buzlanma görülmedi. Sadece 10 yıl önce birkaç günlük buzlanma yaşanmıştı. 24 Ocak'tan bu yana baraj buzla kaplandı. Bölge 1300 metreden başlayarak 50 santimetre, doruklara doğru 3 metre kalınlığında karla kaplı. Bu yıl barajın dolacağını tahmin ediyoruz. Bölge çiftçisi bahçesini, serasını rahatça sulayacak" dedi. Barajdaki balık tesisinde çalışan Yusuf Şahin ise yoğun buzlanmayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Şahin, küçük tekneyle buzu kırarak balıklar için yemleme yapabildiklerini anlattı.

2,25 kilometrekare alan üzerindeki Çayboğazı Barajı, 56 milyon metreküp su kapasitesine sahip. Baraj, Gömbe ve Elmalı ovalarında 13 bin 848 hektarlık alanın sulanmasına katkı sağlıyor.


Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi
Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi
Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi
Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi
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Baraj, Gömbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayboğazı Barajı dondu, buz kırılarak balıklar yemlendi - Son Dakika
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