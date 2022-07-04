Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında çaycılık yapan bir kişi park halindeki bir esnafın aracına yaslanınca araç sahipleri ile çaycı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇAYCIYI DARBEDEN ESNAFA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kavgada darp edilen çaycı olay yerinden ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra arkadaşlarıyla tekrar olay yerine geldi. Silahlı kişiler çaycıyı darbeden esnafa kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

"ARABAYA YASLANMA"

Yaşanan olayı anlatan esnaf Remzi Kanısu," Çaycı arkadaşa arabaya yaslanma demişti. O esnada tartışma çıktı. 1 saat sonra çaycı arkadaş geliyor. Arkadaşlarıyla iş yerini taradılar. Benim gördüğüm 4 kişi yaralıydı. 1'inin durumu ağırdı. Saldırganlar bu yöne doğru kaçtılar. 3-4 kişilerdi kaçanlar." diye konuştu.

YAŞANANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden grup arasında bir kişi silahla ateş ederek uzaklaşıyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.