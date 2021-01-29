Son dakika haberi | Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler

Son dakika haberi | Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler

29.01.2021 12:25

Son dakika haber... Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyeceklerÇAYCI Hüseyin olarak bilinen ve sosyal medyada sıkça 'öldü' paylaşımlarıyla anılan oyuncu Alparslan Özmol, "Koronavirüsten öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler.

Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler

ÇAYCI Hüseyin olarak bilinen ve sosyal medyada sıkça 'öldü' paylaşımlarıyla anılan oyuncu Alparslan Özmol, "Koronavirüsten öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Bir gün öleceğiz, bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" dedi.

Çaycı Hüseyin olarak bilinen ve sosyal medyada sürekli öldüğü yönünde iddialara konu olan Alparslan Özmol, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Hakkında sosyal medyada sık sık 'öldü' paylaşımları yapılmasının kendisine anlamsız geldiğini söyleyen Özmol, ölüm haberleri yerine işiyle anılmak istediğini belirterek, "Öldü haberleri sürekli oluyor. Sosyal platformlarda insanlarımız kullanmaya başladı. Bunların telif yasaları da var. Mizah toplumumuzun güzel bir noktası. Mizah olmadan yaşayamayız ama kaliteli mizah önemli. Mizahın içeriği çok önemli. Öldükten sonra bir kere mizah yaparsın ama süreç sürekli öldü haberleriyle geçerse, insanların yakınlarına da zarar veriyor. Koronadan öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Benim üzerimden öldü haberlerinin çıkması anlamsız geliyor" diye konuştu.

'ANLAMSIZ ESPRİLER YAPILIYOR'

İnternette fenomen olmak isteyenler ile internet sitelerinin takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin 'öldü' haberlerine yer verdiğini belirten Özmol, "Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, 'Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu' yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor. Sürekli 'Öldün mü ağabey? Cenazen Konya'dan kalktı. Konya'da deniz mi var?' gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar. O zaman da 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Bizim camiada zaten öldükten sonra değerin artar. Ama ben ölmeden, 'öldü' diye gündeme gelmek ve ekranlara bir proje yapmadan gelmek anlamsız geliyor. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler - Son Dakika
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