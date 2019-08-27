Son Dakika Haberleri: Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı
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Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı

1 saat önce

Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" Tiyatro ve dizi oyuncusu Hüseyin Özmol, hakkında çıkan öldü haberlerine esprili bir dille tepki gösterdiBURSA - Hakkında sık sık öldü haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol;

Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı

"Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim"

Tiyatro ve dizi oyuncusu Hüseyin Özmol, hakkında çıkan öldü haberlerine esprili bir dille tepki gösterdi

BURSA - Hakkında sık sık öldü haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol; namı değer Çaycı Hüseyin ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı. Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı,"Çığlık filminde olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları sayesinde her gün ölüm haberlerinin peşinde olduğunu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşandığının kontrol edildiğini belirterek asılsız haberlere tepki gösterdi.

Özmol, hakkında çıkan öldü dedikodularına da esprili bir dille cevap veren Özmol, "Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına" uğramadığını, güzide ilimiz Çorum'da gerçekleşen Tsunami'de de metrelerce sürüklenip "can çekişmediğini" söyleyerek, sosyal medya kullanıcılarının özgünlüğüne hayran kaldığını ifade etti.

Son olarak hayranlarına da seslenen Özmol, "Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz" diyerek, sevenlerine takipte kalmalarını söyledi.

Alpaslan Özmol, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:37 Kaynak: İHA
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