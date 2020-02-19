'Çaycı Hüseyin' lakaplı Özmol Kula'ya hayran kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çaycı Hüseyin' lakaplı Özmol Kula'ya hayran kaldı - Son Dakika

'Çaycı Hüseyin' lakaplı Özmol Kula'ya hayran kaldı

6 saat önce

Bir reklam filmi çekimleri için Manisa'nın Kula ilçesine gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' rolüyle ünlenen oyuncu Alparslan Özmol, ilçenin tarihi ve turistik yapısını da gezdi.

'Çaycı Hüseyin' lakaplı Özmol Kula'ya hayran kaldı, System.String[]

Bir reklam filmi çekimleri için Manisa'nın Kula ilçesine gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' rolüyle ünlenen oyuncu Alparslan Özmol, ilçenin tarihi ve turistik yapısını da gezdi. Tarihi yapılara olan hayranlığından bahseden Özmol, Kula'nın tarihi yapılarına da hayran kaldığını ifade etti.


Bir şirketin yakıt katkısı tanıtımı için Kula'ya gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol, tarihi ve turistik yapıları ile ünlü Kula'nın evlerini gezdi. Beraberindeki ekip ile birlikte Kula'nın tanıtımı için çeşitli projelerde yer alan 'kuşçu hoca' olarak da bilinen emekli öğretmen Hüseyin Zabun'u ziyaret eden Özmol, Kula'nın tarihi ile ilgili Zabun'dan bilgi aldı. Tarihi yapılara olan hayranlığını Kula'daki tarihi yapılar ile sürdüren Özmol, ilçenin tarihi konaklarında hatıra fotoğrafları çektirdi.


Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Jeopark alanı olan Kula- Salihli Jeoparkı'nı daha önceden beri bildiğini ifade eden Özmol, vaktinin kısıtlı olması sebebi ile Jeopark alanını ziyaret etmek için daha sonra yeniden Kula'ya geleceğinin altını çizdi. Tarihi yapılara olan hayranlığından bahseden Özmol, Zabun Hoca'dan aldığı bilgiler ve gezip gördüğü tarihi yapılar sayesinde Kula'ya hayran kaldığını belirtti. Manisa'nın tarih bakımından en zengin ilçesinin Kula olabileceğini vurgulayan Özmol, en kısa sürede yeniden Kula'yı ziyaret edeceğini söyledi. - MANİSA

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'da depremler devam edecektir
Kuzuların garip davranmasından şüphelenen besici, video çekmek isterken deprem anını kaydetti AK Partili vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT'lilerle ilgili yeni sistem önerisi Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:51:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çaycı Hüseyin' lakaplı Özmol Kula'ya hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]