Çaycı Hüseyin olarak bilinen Alparslan Özmol'un hesabı çalındı! Soluğu emniyette aldı

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile adından söz ettirmiş olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un sosyal medya ile başı dertte.

HACKER KURBANI OLDU

Hakkında sık sık öldüğü yönünde haberler çıkan ve Twitter'da trend listesine giren Alpaslan Özmol şimdi de hacker kurbanı oldu.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Instagram'da 40 binden fazla takipçisi olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un hesabı çalındı. Ünlü oyuncunun hesabından hackerler takipçilerine mesaj gönderirken bahis sitesi linki verdi. Özmol, hesabının çalınmasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu.