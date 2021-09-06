Üye Girişi
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı - Son Dakika

Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı

06.09.2021 10:33
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği iddiası ve ses kayıtlarının ortaya çıkması sonrası görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, iddiaya göre henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

SES KAYITLARI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada olayla ortaya çıktı. Kayıtlarda, Oğuz'un kadına ahlaksız teklifte bulunduğunu duyan pek çok kullanıcı duruma tepki gösterdi. Olaya ait olduğu iddia edilen kayıtlarda, Oğuz'un kadına yönelik ısrarcı tavırlar da dikkat çekti.

Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Oğuz, Erzurum, Taciz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı 10:42 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor 10:29 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor Balayına gidecekti, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı 10:24 Balayına gidecekti, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti 10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti 10:00 Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı 09:48 Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı 09:30 Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi 08:52 Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi

Son Dakika Haberleri
10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
10:41 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
10:33 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı
10:28 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor
10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
10:10 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi
09:59 Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti
09:55 Brezilya - Arjantin maçında Sağlık Gözetim Ajansı görevlisinin belinde silah olduğu iddiası gündem oldu
09:37 Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler
Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor         
10:49
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi         
10:24
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi         
10:11
İsrail hapishanesinde 6 Filistinli mahkum, 10 metrelik tünel kazarak cezaevinden kaçtı İsrail hapishanesinde 6 Filistinli mahkum, 10 metrelik tünel kazarak cezaevinden kaçtı         
09:59
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu         
09:15
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi         
07:46
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada         
22:40
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş         
20:24
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 11:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement