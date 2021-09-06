Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, iddiaya göre henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.
Sosyal medyada olayla ortaya çıktı. Kayıtlarda, Oğuz'un kadına ahlaksız teklifte bulunduğunu duyan pek çok kullanıcı duruma tepki gösterdi. Olaya ait olduğu iddia edilen kayıtlarda, Oğuz'un kadına yönelik ısrarcı tavırlar da dikkat çekti.
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