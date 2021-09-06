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Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı

06.09.2021 14:15

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği iddia edildi. Ortaya çıkan ses kayıtlarında çaycı kadına ahlaksız teklifte bulunduğu ileri sürülen Oğuz, CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, iddiaya göre henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

SES KAYITLARI ÇIKTI

Olay anına ait olduğu öne sürülen ses kaydı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ses kaydında Oğuz'un kadına ahlaksız teklifte bulunduğu duyuluyor. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan videoda Oğuz'un kadına yönelik ısrarcı tavırları ise dikkat çekti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Oğuz, Erzurum, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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