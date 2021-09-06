Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, iddiaya göre henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

SES KAYITLARI ÇIKTI

Olay anına ait olduğu öne sürülen ses kaydı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ses kaydında Oğuz'un kadına ahlaksız teklifte bulunduğu duyuluyor. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan videoda Oğuz'un kadına yönelik ısrarcı tavırları ise dikkat çekti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.