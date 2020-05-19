Çaycı korona virüse şarkı yazıp konser verdi - Son Dakika

Bursa'da devlet kurumunda çaycı olarak çalışan bir kişi korona virüse şarkı yazıp konser verdi.



Bursa Sağlık Müdürlüğünde çay servisi elemanı olarak çalışan Cüneyt Şekeroğlu, (45) çalışmadığı ve evde kaldığı günlerde korona virüse beste yapıp erik dalı müziği eşliğinde seslendirdi. Yazdığı şarkıyı evinin bahçesinde seslendiren çaycıya komşuları da alkışlarla destek verdi. Şarkısında vatandaşlara evde kalması ve sabırlı olması mesajı veren Şekeroğlu'nun şarkısı dinleyenler tarafından oldukça beğenildi.



Daha öncede bir çok proje için beste yaptığını ifade eden Cüneyt Şekeroğlu, "Daha öncede bakanlığın "Akılcı İlaç Kullan" projesine şarkı yazmıştım. Buda ikinci oldu. Evinde kalan vatandaşlara, büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına bir nebzede olsun moral vermek için bu şarkıyı besteleyip seslendirdim. Şarkıda Erik Dalı müziğini kullandım. Dinleyenler tarafından çok beğenildi" dedi. - BURSA