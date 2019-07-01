Son Dakika Haberleri: Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor
Son Dakika Genel Haber

Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor

53 dakika önce

Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor -Çocukluk hayali olan aracı 20 yıl sonra yaptıBURSA - Bursa'da bir çaycı, çocukluk hayali olan aracı 3 bin lira maliyetle imal etti.

Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor
- Çocukluk hayali olan aracı 20 yıl sonra yaptı
BURSA - Bursa'da bir çaycı, çocukluk hayali olan aracı 3 bin lira maliyetle imal etti.
Bir kamu kurumunda çaycı olarak iş hayatına devam eden Adnan Candan, çocukken köyünde kendi yapıp bindiği tahtadan aracın motorla çalışanını yapmayı hayal ediyordu. Çocukluk hayali olan aracı 20 yıl sonra yapmaya karar veren Candan, işten arta kalan zamanlarında 5 aylık bir çalışmanın sonunda hayali olan aracı yapmayı başardı. Motosiklet motoru takıp şasisini kendi imal ettiği aracına test eden Adnan Candan, arabasının ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bu aracı köyünde arazide kullanmak için yaptığını belirtirken Candan, ileriki aşamada bunu geliştirip daha donanımlısını yapmayı hedefliyor.
20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Adnan Candan, "Bundan 20 yıl önce köyümüzde arkadaşlarla kendi yaptığımız tahta arabalara binerdik. Ben o zamanlar bu tahta araçların motorlusunu yapmayı hedeflerdim. Bu hayalim içimde hiç sönmedi. 20 yıl sonra bu aracı yapmaya karar verdim. İkinci el bir motosiklet motoru alıp işe başladım. Aracın şasisini kendim yaptım. Diğer aksamlarını da alıp aracı tasarlayıp imal ettim. Bu araç 90 kilometre hıza ulaşıyor. Bu aracı köye götürüp orada bineceğim. Bana 3 bin liraya mal oldu" dedi.
Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
Bursa, Çocukluk, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deneme amacıyla kurduğu kaz çiftliğinden günde bin 500 TL kazanan girişimci, siparişlere yetişemiyor Kamyonet yan yattı, 1 ton bamya yola savruldu (Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Güzel oyuncu İrem Sak'ın mayolu fotoğrafına beğeni yağdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:58:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]