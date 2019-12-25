Çaycının kirli çamaşırı ortaya döküldü - Son Dakika
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Çaycının kirli çamaşırı ortaya döküldü

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir çaycı iç çamaşırında gizlediği 200 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Çaycının kirli çamaşırı ortaya döküldü, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir çaycı iç çamaşırında gizlediği 200 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.


Marmaris İlçesi'nin Yeni yol Caddesi'ndeki bir çay ocağı işleten M.B.(35)'nin, uyuşturucu madde getirip sattığını öğrenen Marmaris Emniyet teşkilatı şahısla ilgili araştırma başladı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları çay ocağı işletmecisinin eğlence mekanlarına giderek satış yaptığını ve hapları iç çamaşırında taşıdığını gözlemlendi. Polis, nöbetçi savcı talimatı ile 24 Aralık saat 19.00 sıralarında operasyon için teyakkuzda geçti. Gözetlendiğinden haberi olmayan çaycı motosikletiyle yola çıktı M.B. eğlencenin hareketli bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisi sahilinde giderken narkotik ekipleri tarafından durduruldu. M.B.'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırını içine diktirdiği gizli ceplerde beş adet poşet için de 200 tane ecstasy hap ele geçirdi. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde gözaltına alınan M.B.'nin eğlence mekanlarına girip adedi 50 TL'den hapları sattığı öğrenildi. Çay ocağı işletmecisinin iş yeri ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunmadı.


Çaycının işlemleri yapıldıktan sonra "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan mahkemeye sevk edilerek soruşturmaya devam ediliyor. - MUĞLA

Marmaris, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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