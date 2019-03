Çaycıyı Bıçaklayan 2 Kişi Tutuklandı

KARAMAN'da husumetli oldukları çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke'yi (31) bıçakla yaralayan Ertuğrul Say (26) ve Cihat Ceylan (28), tutuklandı.

Olay, önceki gün Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan, husumetli oldukları Şevket Ozan Gülke'nin işlettiği çay ocağına gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Bıçak çeken Say ve Ceylan, kaçmaya çalışan Şevket Özkan Gülke'yi yakalayıp çeşitli yerlerinden yaraladı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülke'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.



YAKALANACAĞINI ANLAYINCA BOĞAZINA BIÇAK DAYADI



Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakalamak için operasyon düzenledi. Say gözaltına alınırken, polisi fark eden Cihat Ceylan, park halindeki minibüsün altına girip saklanmaya çalıştı. Ancak polisten kaçmayı başaramayan Ceylan, boğazına bıçak dayayıp, intihar edeceğini söyledi. Polisin ve psikoloğun yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan, gözaltına alındı.



Yapılan sorgulamanın ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Karaman

