Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi - Son Dakika

Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi

7 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı merkez ve belde delege seçimlerini bitirerek 83 köyün delege seçimlerini gerçekleştirdi.

Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı merkez ve belde delege seçimlerini bitirerek 83 köyün delege seçimlerini gerçekleştirdi.


AK Parti İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşen seçimlerde 83 köyde ikamet eden üyeler ayrı ayrı kurulan sandıklarda oyunu kullandı. İki gün sonrasında tamamlanan seçim sürecinde AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, partide özveri ile çalışan partiler ile katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, AK Parti, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:32 Kaynak: İHA
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