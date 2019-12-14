Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi - Son Dakika

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Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi
7 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı merkez ve belde delege seçimlerini bitirerek 83 köyün delege seçimlerini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:32 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı merkez ve belde delege seçimlerini bitirerek 83 köyün delege seçimlerini gerçekleştirdi.
AK Parti İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşen seçimlerde 83 köyde ikamet eden üyeler ayrı ayrı kurulan sandıklarda oyunu kullandı. İki gün sonrasında tamamlanan seçim sürecinde AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, partide özveri ile çalışan partiler ile katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür etti. - ZONGULDAK
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