Çaycuma cimnastik spor okulu başarıya imza attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaycuma cimnastik spor okulu başarıya imza attı - Son Dakika Spor

Çaycuma cimnastik spor okulu başarıya imza attı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cimnastik spor okulu bu yıl ilk kez Okullar Arası Artistik Cimnastik yarışmasına katıldı.

Çaycuma cimnastik spor okulu başarıya imza attı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cimnastik spor okulu bu yıl ilk kez Okullar Arası Artistik Cimnastik yarışmasına katıldı.


Okullar Arası Cimnastik İl müsabakasında yapılan yarışmada il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan tek okul Çaycuma cimnastik spor okulu oldu. İl birincisi 75. Yıl İlkokulu öğrencisi Elvin Bayrak olurken, il ikincisi 75. Yıl İlkokulu öğrencisi Ecrin Topaloğlu ve il üçüncüsü İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu kız takımı Ayşe Rümeysa Başören, Azra Ela Engin, İnci Mocan, Sümeyye Teke oldu.


Çaycuma cimnastik spor okulu antrenörü Arzu Aydın yarışma sonrası, "Öğrencilerimi tebrik ediyorum, çok gururlandım.


Ayrıca her daim yanımda olan emektar velilerime de teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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