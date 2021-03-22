Çaycuma'da 1 Mayıs' ta MR hizmeti başlıyor - Son Dakika

Çaycuma'da 1 Mayıs' ta MR hizmeti başlıyor
22.03.2021 11:33
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Devlet Hastanesi'nde MR görüntüleme cihazı artık hastalara hizmet verebilecek.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Devlet Hastanesi'nde MR görüntüleme cihazı artık hastalara hizmet verebilecek.
İlçede bulunan Devlet Hastanesi'nde özel sektör anlaşması sonuçlandı. 3 yıllığına EMR görüntüleme cihazı Çaycuma'ya ve çevresindeki bölgelere MR (Emar) hizmeti verebilecek.
AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözleşmeler imzalandı. MR cihazı için gerekli alt yapı çalışması bittikten sonra 1 Mayıs 'ta cihaz faaliyette olacak. Şimdiden Çaycuma halkımıza hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Bu hizmetin ilçemize gelmesine vesile olan Sağlık bakanlığı ve Zonguldak Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu' na teşekkür ederiz". - ZONGULDAK
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