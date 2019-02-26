Çaycuma'da 104 Kişiye 'Uyuma' Projesi Anlatıldı
26 dakika önce
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele "Uyuma" uygulamasını anlattı.
Çaycuma
İlçe Emniyet Müdürlüğü
mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele "Uyuma" uygulamasını anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından uyuşturucuyla mücadele alanında vatandaşın da etkin rol alabileceği şekilde hazırladığı UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) programının tanıtımı Çaycuma ilçesinde de hız kesmeden devam ediyor. Çay Mahallesinde bulunan kıraathanede 48 kişiye, Yeni Mahalle
'de bulunan kıraathanede 56 kişiye olmak üzere 2 ayrı noktada 104 kişiye Narko-Rehber ve UYUMA programı anlatıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:25 Kaynak: İHA
Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum
Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu
Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı
Yollarının Uzun Süredir Yapılmadığı Söyleyen Vatandaşlar, Seçim Çalışması Yapılmasını Yasakladı