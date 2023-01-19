Görüntü Türkiye'den! Avcılar 3 aydır peşinde oldukları domuzu vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Görüntü Türkiye'den! Avcılar 3 aydır peşinde oldukları domuzu vurdu

19.01.2023 15:57
Görüntü Türkiye'den! Avcılar 3 aydır peşinde oldukları domuzu vurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürek avı başlatan avcılar, 3 aydır takip ettikleri 400 kilo ağırlığındaki domuzu vurdu.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar Mahallesi'nde sürek avı yapan avcılar, yaklaşık 3 aydır takip ettikleri 400 kilogram ağırlığındaki domuzu vurdu.

"3 AYDIR BU DOMUZUN PEŞİNDEYİM"

Vurduğu domuz ile fotoğraf çektiren avcı Muhammet Ş., "3 aydır bu domuzun peşindeyim. Sürekli bununla ilgili görüntüler geliyordu. Ben ve yanımda olan arkadaşımla gittim. O kendisi araba kullanıyordu. Ben nişan alarak domuzu vurdum. Ortalama canlı ağırlığı 400 kilo. İnanılmaz büyüklükte azılı domuz" dedi.

İşte görenleri hayrete düşüren o domuz;

Çaycuma'da 400 kiloluk domuz vuruldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı Devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Avcılar 3 aydır peşinde oldukları domuzu vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 Bülent Arınç'tan canlı yayında İmamoğlu itirafı: Yapmayın diye yalvardım
00:35 Fenerbahçeli yöneticiden taraftara transfer müjdesi! Aboubakar açıklaması Beşiktaş'ı çok kızdıracak
00:06 Antalya'da oğlunun bıçakladığı kadın markete sığındı, kabus burada da bitmedi
09:50 Yumruklaştığı kuryenin arkadaşları tarafından defalarca bıçaklandı! O anlar kamerada
00:03 Süper Lig ekibine gönderme yapan Jorge Jesus'u resmi hesaptan tiye aldılar: Dedeye sahip çıkalım
23:58 Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra doğan erkek bebeğe verdiği tepki sosyal medyayı yıktı
23:42 Fahrettin Altun, dünyaca ünlü derginin skandal kapağına sert çıktı: Sizi kim ciddiye alsın?
23:39 Jorge Jesus canlı yayında Fenerbahçe'ye istediği transferi açıkladı: Olacak mı göreceğiz
23:10 Jesus deliye döndü! Hocasının kızdığını gören Arda Güler'in tepkisi bomba
22:07 Ankara'da bina girişinde göçük meydana geldi! Daireler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 03:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Avcılar 3 aydır peşinde oldukları domuzu vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement