Çaycuma'da 430 meyve fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Çaycuma Gönüllüleri tarafından Yaşam Park'a meyve bahçesi oluşturuldu.

Filyos Irmağı'nın kenarında bulunan Yaşam Park'ında bir araya gelen Çaycuma Gönüllüleri, imece usulüyle 430 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Çaycuma Gönüllüleri'nden Nilgün Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filyos Irmağı kenarında meyve bahçesi kurduklarını belirtti.

Çelik, şunları söyledi:

"Buradan geçen, spor ve yürüyüş yapan yurttaşlarımız dallarından bir meyve koparak, kendilerinde yenilenme ve soluklanma imkanı bulacak. İmeceye katılan herkesin diktiği ağaca ismini asarak ağaçla birlikte yaşamasını da sağlıyoruz. O ağaçlardan meyve yiyen herkes, hayır duası ederek hayırla yad edilmesini sağlayacak. Bu meyvelerden tadan herkes, Çaycuma gibi bereketli bir kentte yaşamanın huzurunu mutluluğunu duyacak. Çaycuma'da herkesin dikili bir ağacı olsun diye çıktığımız bu yolda çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Bu fidanların hayata tutunup meyveye durması en büyük dileğim ve umudum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."