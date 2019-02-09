Çaycuma'da Aday Olmayan Muhtarlara Veda Yemeği Düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde aday olmayacak 7 muhtar için veda yemeği düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde aday olmayacak 7 muhtar için veda yemeği düzenlendi.



Çaycuma İlçesi'nin Muhtarlar Derneği tarafından bu seçimlerde adaylığını koymayan muhtarlara veda yemeği düzenlendi. Programa AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, Genel Maden-İş Sendikası Mali Sekreteri Adnan Tıska, kurum müdürleri, daire amirleri ve çok sayıda muhtarlar katıldı. Programda konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen sözlerinde "Yönetim anlayışımız da, vatandaşlarımızın devletimiz de ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlar derneği olduğunun çok önemli bilincindedir. Biz burada aramızdan ayrılacak olan muhtarlarımızla, tüm muhtarlar olarak görevindeki başarılarından dolayı kendilerine teşekkür eder, hayatları boyunca sağlıklı ve mutlu yaşamlarını devam ettirmeleri diliyorum" dedi.



Ardından konuşan Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı, "Bir vefa örneği olarak bu dönem aday olmayacak muhtarlarımızı bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler için kendilerine teşekkür ediyor, yeni dönemde de aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.



Muhtarların öneminden bahseden Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, "Bugün burada aslında vefanın çok güzel bir örneğini gösteriyoruz diyerek; 7 tane muhtar arkadaşımız, önümüzdeki dönemde aday olmadıkları için muhtarlık görevlerinden ayrılmalarının ama toplumda faydalı olmaya, hizmet etmeye devam edecekleri bir vefa gecesi sergilemiş oluyoruz. Hep söylemiştim muhtarlar vatandaşın devlete en kolay ulaşacakları, en yakında hissettikleri bir kolu, bir bireydir. Yeri geldiği zaman Milli Eğitim Müdürü, Tarım Müdürü, Jandarması, Emniyeti yeri geldiğinde Kaymakamı yani kısacası köyün herşeyidir. Muhtar hakkını vererek işini yaparsa, devletin uzanamadığı, hizmet götüremediği, kömürsüz vatandaşın kalmadığı, soğukta aç açıkta kalan vatandaşın olmadığı bir devlette yaşıyor oluyoruz. Biz Çaycuma'daki muhtarlarımızın hepsinden çok ama çok memnunuz. Ben vazifesinden kendinden fedakarlık da bulunan, ailesinden, zamanından, mesaisinden fedakarlık da bulunarak topluma faydalı, köyüne, mahallesine hizmet götürmeye çalışan tüm muhtar arkadaşlarımın yapmış oldukları bu 5 yıllık muhtarlık için hepsini tek tek teşekkür ediyorum" dedi.



Programda son olarak konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Muhtarlara çok zor iş yapıyorsunuz en alt birimdeki vatandaşla birebir ilgilenip bununla beraber devletin en üst kurumundaki insana bu derdi getiren sizlersiniz, vatandaşın en ufak sorunlarıyla ilgilenen sizlersiniz diyerek aday olmayan muhtarlara plaket ve yaptıkları hizmetler için teşekkür belgesi takdim etti. - ZONGULDAK

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