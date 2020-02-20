Çaycuma'da

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Muharrem Çoşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve beraberindekiler, Çaycuma Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvada öğrencileri ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

İlkokul 4 ve ortaokul 4 olmak üzere 8 kategoride yarışan öğrencilerden her oyunda ilk 3'e giren öğrencilere çeşitli madalya ve ödüllerin verileceği turnuvada 1. ve 2. olan öğrencilerin ise 5 Mart'ta yapılacak il finallerinde Çaycuma'yı temsil edeceği öğrenildi.