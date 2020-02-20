Çaycuma'da "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaycuma'da 'Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Çaycuma'da "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası gerçekleştirildi.

Çaycuma'da

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Muharrem Çoşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve beraberindekiler, Çaycuma Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvada öğrencileri ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

İlkokul 4 ve ortaokul 4 olmak üzere 8 kategoride yarışan öğrencilerden her oyunda ilk 3'e giren öğrencilere çeşitli madalya ve ödüllerin verileceği turnuvada 1. ve 2. olan öğrencilerin ise 5 Mart'ta yapılacak il finallerinde Çaycuma'yı temsil edeceği öğrenildi.

Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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