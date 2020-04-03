Çaycuma'da banklar belediye ekiplerince söküldü - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde banklar belediye ekipleri tarafından söküldü.



İlçenin trafiğe kapalı olan Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı' da bulunan banklar Korona virüsüne (Covid-19) karşı uyarılar dikkate alınmayınca belediye ekipleri bankları kaldırdı. Banklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri ve dışarı çıkmamaları konusunda uyaran belediye ekipleri çareyi bankları sökerek bir kamyonete yükledi ve caddeyi boşalttı. - ZONGULDAK