Çaycuma'da banklar belediye ekiplerince söküldü - Son Dakika

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Çaycuma'da banklar belediye ekiplerince söküldü
6 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde banklar belediye ekipleri tarafından söküldü.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde banklar belediye ekipleri tarafından söküldü.
İlçenin trafiğe kapalı olan Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı' da bulunan banklar Korona virüsüne (Covid-19) karşı uyarılar dikkate alınmayınca belediye ekipleri bankları kaldırdı. Banklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri ve dışarı çıkmamaları konusunda uyaran belediye ekipleri çareyi bankları sökerek bir kamyonete yükledi ve caddeyi boşalttı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:36 Kaynak: İHA
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