Çaycuma'da bayram öncesi denetimler başladı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Bölge Trafik ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde Bölge Trafik ve İlçe Jandarma
Karakol Komutanlığı ekiplerince Kurban Bayramı
öncesi trafik uygulaması yapıldı.
Uygulamaya İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ali Duran
nezaretinde Çaycuma giriş kontrol noktasında gerçekleşti. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Timleri, Bölge Trafik ekipleri ile birlikte trafik kurallarına uyma bilinci, algılanan yakalanma riski duygusunun yaygınlaştırılması amacıyla faaliyette bulunarak ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Bayram münasebetiyle çeşitli ikramda bulunan jandarma ekipleri trafik kuralları ve durumu hakkında sürücüleri bilgilendirip, seyahat eden vatandaşların kimlik kontrolü yapılarak havadan drone ile kontrol sağlandı. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar teşekkür etti. - ZONGULDAK
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