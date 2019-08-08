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Çaycuma'da bayram öncesi denetimler başladı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Bölge Trafik ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.

Çaycuma'da bayram öncesi denetimler başladı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Bölge Trafik ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.

Uygulamaya İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ali Duran nezaretinde Çaycuma giriş kontrol noktasında gerçekleşti. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Timleri, Bölge Trafik ekipleri ile birlikte trafik kurallarına uyma bilinci, algılanan yakalanma riski duygusunun yaygınlaştırılması amacıyla faaliyette bulunarak ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Bayram münasebetiyle çeşitli ikramda bulunan jandarma ekipleri trafik kuralları ve durumu hakkında sürücüleri bilgilendirip, seyahat eden vatandaşların kimlik kontrolü yapılarak havadan drone ile kontrol sağlandı. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar teşekkür etti. - ZONGULDAK
Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
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