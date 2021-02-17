Çaycuma'da cadde ve sokaklara buz önleyici özel solüsyon uygulandı - Son Dakika

Çaycuma Belediyesi yoğun kar yağışının arından buzlanma ve don olaylarına karşı köprü, hastane ve yaya yollarına buz önleyici solüsyon uyguladı.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, gazetecilere, Ankara Büyükşehir Belediyesinden temin edilen, belediyenin BELPLAS iştirakinın kendi buluşu ve üretimi olan buz önleyici solüsyonun cadde ve sokaklara uygulandığını belirtti.

Solüsyonun köprü ve yaya yollarına uygulandığını ifade eden Kantarcı, "İlçenin mahallelerinde gece geç saatlerde solüsyon uygulaması yapıldı. Bunun yanında kar küreme işlemleri de devam ediyor." dedi.