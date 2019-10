Çaycuma'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası konferansı gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Müftülük tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle program gerçekleşti.



Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferans da "Cami ve Hayat" konusu ele alınırken imam-hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri ile halkın ilgisi oldukça yoğun oldu. Konferansa konuşmacı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanı Nazif Fethi Yalçınkaya katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Helvacılar Köyü Şabanoğlu Mahalle Camii İmam-Hatibi Burhan Açıkgöz'ün Kur'an'ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş açılış konuşmasını yaptı. Ermiş, "Caminin manevi iklimde dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine taşınmasının önemi üzerinde durdu. Hayatın içinde cami, caminin içinde hayat vardır camilerin tarihte yüklendikleri misyonunun tekrar canlandırılması gerekir" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanı Nazif Fethi Yalçınkaya konuşmasında "İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Peygamber Efendimiz Medine'ye ulaştığında Mescidi Nebevi'yi inşa ettirerek, cami merkezli bir şehir modeli koymuş, böylece camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırmıştır" diye başladığı konuşmasına Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir'in "Gönül Doktoru" kitabında yer alan Selim Hoca'dan örnekler vererek sürdürdü. Camilerin İslam toplumu için gerekli olduğuna işaret ederek "Modern dönemde şehirlerimizde caminin merkezi konumunun her geçen gün zayıfladığı görülmektedir. Kendisinden beklenen fonksiyonlarıyla toplumun farklı kesimlerine hizmet sunacak bir cami ve hizmet modelinin geliştirilebilmesi her geçen gün daha çok önem arz etmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.



Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun'un plaket takdimi ve teşekkür konuşması ile program sona erdi. - ZONGULDAK