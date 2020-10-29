Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2020 14:49
Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi sürecine uygun törenle kutlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi sürecine uygun törenle kutlandı.

Çaycuma Kaymakamlığı önünde gerçekleşen, Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlama törenine İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Belediye Başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Hüseyin Alpergin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve daire amirleri katıldı.

İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Belediye Başkan vekili Sezai Bilici ve

Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Hüseyin Alpergin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde tebrikleri kabul etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Akabinde Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

"Öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bilindiği gibi büyük Atatürk'ün önderliğinde imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. ve bu zafer Cumhuriyetle taçlandırıldı. Cumhuriyet rejimi demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmeye, temel dayanağı olmuştur. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla devletin ve toplumun geleceğinde kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Kısaca Cumhuriyet, Türk insanın ufkunu açmış gücünü ortaya çıkarmış, onu modern dünyanın kavram ve değerler ile tanıştırmıştır. Türk milleti modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı olduğunu devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancını erişmiştir. Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek olan sizlersiniz' direktifine uygun olarak bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti halkının yaşam düzeyine ulaştırmak demokrasinin bilgiler kaydetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarıyla başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize başladıysak bugün de önümüze çıkabilecek engelleri aynı duyguyu ulaşacağız.

Yeter ki koronavirüs ile birlikte mücadele etmeye, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını riayet etmeye devam edelim. Saygıdeğer Çaycumalılar bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören halk oyunları gösterisi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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