Çaycuma'da deveci armudunda hasat başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde deveci armudunda hasat başladı.



İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde armut bahçesi sahibi Hasan Girgin ve oğlu Paşa Girgin tarafından temizleme ve hasat işlemi başladı. Yaklaşık 10 gün sürecek hasatta 60 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.



Hasan Girgin, oğlu ürünleri kendi imkanlarıyla pazarlayacaklarını söyledi.



350 adet armut ağaçları olduğunu ifade eden Girgin, "Bu ağaçlardan yaklaşık her yıl 60 tona yakın armut almaktayız. Bu sene armut toplama işine köylerimizden yaklaşık 15 kişiyi işe alarak başladık. Yaklaşık 10 günde armut toplama işlemi bitmiş olur. Artık pazar sıkıntımız olmayacak. Bizde bundan sonra bahçemizde daha kaliteli ürünler üreteceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK