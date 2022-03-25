Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor

25.03.2022 23:18
Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ara vermeden denetimlerine devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ara vermeden denetimlerine devam ediyor.

İlçenin çeşitli bölgelerinde Çaycuma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık yerler ve çevrelerinde yapılan yol uygulaması denetimlerinde araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve arama yapıldı. Ayrıca alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor

YORUMLAR
500
ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI Dinar'da laptop çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Dinar'da laptop çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:54 Zelenski ile görüşen 3 liderden savaşı bitirecek 10 maddelik öneri!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
21:52 Özel yurtta öğrenciye şiddet uygulamıştı! Görevli tutuklandı
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
21:41 Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu!
21:31 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili 7 kişi serbest bırakıldı!
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 23:26:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement