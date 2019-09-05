Çaycuma'da 'Erasmus + Proje yazma atölyesi' açılıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2019 yılı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Programı 2. Dönem çağrısına 'Erasmus + Proje Yazma Atölyesi' başlıklı öğretmen eğitimi projesi ile başvuran Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvurusu kabul edildi.



Bu kapsamda Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında proje sözleşmesi imzalandı. Proje sözleşmesi imza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Proje Sorumlusu Ahmet Yirmibeş ve BAKKA Proje Uzmanı Ümran Öztürk katıldı.



'Erasmus + Proje Yazma Atölyesi' projesi Çaycuma ilçesinde 25 farklı okulda görev yapan 25 öğretmenin eğitim alanında Avrupa Birliği Erasmus + projeleri yazma, başvuru yapma, ortak bulma, proje yürütme konusunda alanında uzman ve tecrübeli eğitmenlerden eğitim almalarını sağlayacak. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Vizyon 2023 belgesi ışığında Çaycuma ilçesinde öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına destek olmayı ve ilçede uluslararası projelere aktif katılımı artırarak eğitimin niteliğini uluslararası standartlara yükseltmeyi amaçlıyor.



BAKKA Teknik Destek Programı tarafından #geleceğim mesleğim sloganıyla desteklenen 'Erasmus + Proje Yazma Atölyesi' projesinin bu amaçlara ulaşmada önemli rolü olacağına inandığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş emeği geçenlere teşekkür ederek projenin Çaycuma ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diledi. - ZONGULDAK