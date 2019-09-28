Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da Erasmus+ Proje yazma atölyesi sona erdi
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Çaycuma'da Erasmus+ Proje yazma atölyesi sona erdi

36 dakika önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) tarafından 2019 yılı 2. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Erasmus+ Proje Yazma Atölyesi' eğitimi sona erdi.

Çaycuma'da Erasmus+ Proje yazma atölyesi sona erdi, System.String[]

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) tarafından 2019 yılı 2. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Erasmus+ Proje Yazma Atölyesi' eğitimi sona erdi.


GlobalB AB Proje Uzmanı Hilal Baktaş tarafından yürütülen 5 günlük eğitim süresince 26 farklı okuldan 30 öğretmen Erasmus+ proje yazma eğitimi aldı. Katılımcı öğretmenler eğitimin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını, Erasmus+ projeleri konusunda son derece verimli bir eğitim süreci geçirdiklerini ifade etti.


Katılımcı öğretmenler sertifikalarını Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak'ın elinden aldı. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş GlobalB proje eğitmeni Hilal Baktaş'a ve Çaycuma İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak'a projenin yürütülmesine sunduğu katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan BAKKA'ya da teşekkür eden Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma ve bölgemizde Erasmus+ projelerine katılımın artmasını beklediklerini ve katılımcı öğretmenlerin bu sürecin öncüsü olacaklarını ifade etti. Ayrıca eğitime katılan tüm öğretmenlere teşekkür edip başarılar diledi. - ZONGULDAK

Erasmus, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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