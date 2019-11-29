Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Çaycuma'da 'Geçmişten Günümüze Yolculuk' sergisi açıldı - Son Dakika

Çaycuma'da "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı

7 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı.

Çaycuma'da

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı.

Çomranlı Köyü İlkokulu öğrencileri geçmişten günümüze kullanılan eski eşyaları sergiledi.

Okul müdür yardımcısı Muhammet Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara zamanla nelerin değiştiğini göstermek adına bu sergiyi oluşturdukları söyledi.

Çocukların eskiye dair eşyaları getirdiğini anlatan Erdem, "Çok güzel eserler gelince bunun herkesin görmesini istedik. Bu şekilde de bir sergi düşündüm. Her kesimin çocukluğundan bir şey bulabileceği bir sergi oldu. Bu sayede çocuklar da hiç görmediği eski eşyaları görebildi, geçmişi öğrenebildi." şeklinde konuştu.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:23:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]