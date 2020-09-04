Çaycuma'da hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet İ'nin kullandığı 06 AC 1188 plakalı otomobil, Bartın kara yolunda, henüz belirlenemeyen nedenle bir tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.