Çaycuma'da iftardan sonra kan bağışında bulunulabilecek - Son Dakika

Çaycuma'da iftardan sonra kan bağışında bulunulabilecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar oruçlarını açtıktan sonra sokağa çıkma yasağından muaf olarak kan bağışında bulunabilecek.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar oruçlarını açtıktan sonra sokağa çıkma yasağından muaf olarak kan bağışında bulunabilecek. Oruç tutmak kan bağışına engel olmasın diye yarın akşam iftardan sonra Atatürk Anıt'ı önünde saat 20: 30 ile gece 24: 00 arası kan bağışçılarını bekliyor olacak. Akşam 19.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kan bağışına engel olmayacağını belirten Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Elif Duman, " Ramazan ayı boyunca kan bağış kampanyamız devam edecek. Ramazan'da da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Oruç tutan vatandaşlarımız iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek kan verebilirler" dedi. - ZONGULDAK

Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı

Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum

Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti

Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu