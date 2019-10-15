Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı
Son Dakika Güncel Çaycuma'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı

Çaycuma'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı

45 dakika önce

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot yardımı yaptı.

Çaycuma'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı, System.String[]

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot yardımı yaptı.

Eğitim yardımı olarak alınan botlar İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu tarafından okul müdürlerine teslim edildi.

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yapılan bu eğitim yardımının bu yıl da mevcut bütçe imkanlarıyla en güzel şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yılki yardımları ve öğrenci sayısını artırmaya çalıştıklarını belirten Kamitoğlu, "Ayrıca yardımın gerçek hak sahiplerine ulaşması konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden yardım aldık." diye konuştu.

Türkiye, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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