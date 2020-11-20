Çaycuma'da iş yeri yangını - Son Dakika

Çaycuma'da iş yeri yangını

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Nuri T. motosiklet tamiri yaptığı sırada kaynak ateşinin benzin deposuna sıçraması nedeniyle yangın çıktı. Nuri T, iş yerinde bulunan tuvalete kendini kapatarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, Nuri T. ise dumandan etkilendi. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Nuri T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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