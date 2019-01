Çaycuma'da Kadınlar İçin Pazar Filesi Örme Kursu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Kent Konseyi üyesi kadınlar, plastik poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla Belediyenin desteğiyle açılan pazar filesi örme kursuna büyük ilgi gösterdi.Çaycuma Kent Konseyi, plastik poşet kullanımını azaltmak için Belediyenin desteğiyle pazar filesi örme kursu açtı. Kursun açılışını, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe ile Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt gerçekleştirdi. 50 kadının katıldığı kurs, her hafta başka bir mahallede yapılacak. Kursun sonunda tüm katılımcılara 'Çaycuma Çevre Gönüllüsü Sertifikası' verilecek.'ÇEVRE İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLİYORUZ'Plastiğin çevre için düşman olduğunu belirten Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, "Plastiğin nasıl büyük bir çevre sorunu yarattığını artık herkes biliyor. Biz öteden beri bu konuda duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Mahallelerde bu doğrultuda birçok çalışma yaptık, özellikle ambalaj atıklarının ayrıştırılarak plastiğin doğaya karışmaması konusunda binlerce Çaycumalı ile yüz yüze görüşerek farkındalık yaratmaya çalıştık. Biz vatandaşa ek yük getirecek bir yolla sorunun çözülmeye çalışılmasını doğru bulmasak da, bu konudaki her türlü çabayı destekliyoruz, katkı sunmak istiyoruz" dedi.- Zonguldak