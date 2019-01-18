Çaycuma'da Karne Sevinci Yaşadı

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Velioğlu İlkokulu, Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Velioğlu İlkokulu, Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı.





İlkokul öğrencilerine karnelerini dağıtan Keçeli, minik öğrencilere tatilde bol bol oyun oynamalarını, dinlenmelerini ve vakit buldukça kitap okumaları için tavsiyelerde bulundu.



Kaymakam Keçeli daha sonra öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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