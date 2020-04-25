Çaycuma'da korkutan ev yangını - Son Dakika

Çaycuma'da korkutan ev yangını
20 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin alt katında çıkan ve korku dolu anlara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin alt katında çıkan ve korku dolu anlara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Dereköseler köyü Köseoğlu Mahallesi'nde yaşayan R. İ.'ye ait olan 2 katlı evin alt katında yangın çıktı. Ardiye olarak kullanılan evin alt katında bulunan kereste ve eşyalar tutuşunca ev sakinleri yangın çıktığını anladı. Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak R.İ.'nin evinin üst katına ateşler ulaşmadan yangını kontrol altına aldı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangın yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:51 Kaynak: İHA
Son Dakika Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti