Çaycuma'da koronavirüs tedbirleri toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 13 Mart tarihinde ve 5198 sayılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları gereği Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun başkanlığında ilgili daire amirlerinin katıldığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili bir toplantı gerçekleşti.



Toplantıda, her ihtimale karşı ilçede koronavirüs hakkında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. İlçenin tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin topyekün olarak alınacağı tedbirler çerçevesinde mücadeleye titiz ve kararlı bir şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı. - ZONGULDAK