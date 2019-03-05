Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da Mazgal Hırsızlığı : 2 Gözaltı

Çaycuma'da Mazgal Hırsızlığı : 2 Gözaltı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediyeye ait mazgal kapaklarını çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Çaycuma'da Mazgal Hırsızlığı : 2 Gözaltı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediyeye ait mazgal kapaklarını çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesi Yeni mahalle de belediyeye ait olan demir mazgalların çalındığını görenler olayı polise bildirdi. Ekipler, olay yerinde bulunan 67 EN 109 plakalı ait araçta bulunan S.S. ile V.S. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar verdikleri ifade de mazgalları tanımadıkları bir şahıstan para karşılığında aldıklarını söyledi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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