Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da "Meyvecilik" kursu düzenlendi
Son Dakika Güncel Çaycuma'da 'Meyvecilik' kursu düzenlendi - Son Dakika

Çaycuma'da "Meyvecilik" kursu düzenlendi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçeye bağlı Karapınar beldesinde, "Meyvecilik" kursu düzenlendi.

Çaycuma'da

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçeye bağlı Karapınar beldesinde, "Meyvecilik" kursu düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, yaptığı yazılı açıklamada, Karapınar beldesi Durmuşlar Mahallesi'nde yapılan kursa 25 kişinin katıldığını belirtti.

Eğitim kurslarını açmaya devam edeceklerini anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Eğitimin önemini kurslarla daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle kursları önemsiyoruz. Programlarımıza kursları katarak çiftçilerimizin ve gıda konularının daha bilinçli olmasına destek sağlıyoruz. Bu bağlamda Karapınar beldemizde düzenlediğimiz kursun hayırlı olmasını diliyorum."

Zonguldak, Karapınar, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Böyle enayilik olmaz" dediği dolandırıcılık usulü kendi başına geldi
Çılgın aşık davul ve meşalelerle kız arkadaşından af diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da "Meyvecilik" kursu düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]