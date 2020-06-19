Çaycuma'da minyatür kursu sona erdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Halk Eğitim ve Merkezi Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan Minyatür Kursu sona erdi.

Ressam Figen Ramazanoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 öğrencisinin daha önce hiç yapmadıkları bir uğraş dalıyla tanışarak güzel eserler ortaya çıkardığını söyledi.

Kursiyerlerin yaptıkları eserleri sergilemek adına mini bir sergi düzenlediklerini anlatan Ramazanoğulları, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimin yaptıkları eserleri sergilemek istediler. Biz de mini bir sergi düzenledik. Bu eserler 6 aylık bir süreçte ortaya çıktı. İçlerinden hiç resim bilgisi olmayan arkadaşlar vardı. Hiç ummadığım bir başarıyı sergilediler. Onları tebrik ediyorum. Minyatür sanatı kolay görünür ama zor bir sanattır. Öğrencilerimle gurur duyuyorum."