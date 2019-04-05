Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

Çaycuma'da Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

27 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde köy ve mahalle de seçilen muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Çaycuma'da Muhtarlar Mazbatalarını Aldı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde köy ve mahalle de seçilen muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Çaycuma'da yapılan seçimler sonrasında belirlenen muhtarlar İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alırken, azalar da belgelerini tamamlayıp 5 yıllık görevlerine bugün itibari ile başladılar. Bu seçimlerde 29 köy ve 12 mahalle de kayıp oldu. Yani 8 muhtar aday olmazken, 33 tane muhtar da seçimi kaybetti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:48 Kaynak: İHA

Çaycuma, Güncel
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