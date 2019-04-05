Çaycuma'da Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

31 Mart yerel seçimlerinde köy ve mahalle de seçilen muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde köy ve mahalle de seçilen muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.



Çaycuma'da yapılan seçimler sonrasında belirlenen muhtarlar İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alırken, azalar da belgelerini tamamlayıp 5 yıllık görevlerine bugün itibari ile başladılar. Bu seçimlerde 29 köy ve 12 mahalle de kayıp oldu. Yani 8 muhtar aday olmazken, 33 tane muhtar da seçimi kaybetti. - ZONGULDAK

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