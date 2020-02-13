Çaycuma'da okullara beyaz bayrak ve beslenme dostu sertifikaları dağıtıldı - Son Dakika

Çaycuma'da "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi Protokolü" kapsamında 3 yıl süreli sertifika almaya hak kazanan okullar için sertifika töreni düzenlendi.

Çaycuma Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen törende, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerinde eğitim veren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere sertifikaları ilçe kaymakamları tarafından verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, yaptığı açıklamada, öğrencilere daha sağlıklı, zengin ve farklı eğitim öğretim alanları kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu sertifikalar okullarımıza hem değer katacak hem de prestij kazandıracaktır. Bu nedenle bu sertifikanın alınmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.