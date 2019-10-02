Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 13.00 ile 15.00 saatleri arasında İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce eylem yapıldı.



Bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan eyleme Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Vekili Berna Çimsalan Özyurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Jandarma Trafik Komutanı Mehmet Değirmenci, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser İbrahim Taştan, İlçe Trafik Amiri Mevlüt Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Sağlık Müdürü Göksu Gücük Çırak, SYDV Müdürü Semra Gülboy, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Naşit Durdubaş, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Müdürü Harun Toksoy ve çok sayıda polis, jandarma personeli katıldı.



İlçe Trafik Amiri Mevlüt Karakuş öğrencilere " Önceliklik Hayatın, Öncelik Yayanın" broşürlerini dağıtarak trafik kurallarını anlattı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çaycuma'da okulların önünde bulunan yaya geçitlerinde ve yoğun olan kavşaklarda yayaya yol ver eylemi yapıldı. Özellikle Meydan kavşağı, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu, 75. Yıl İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu önünde gerçekleşti.



Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, öğrencilerle birlikte sürücülere tavsiyeler ve uyarılarda bulunarak kavsak giriş ve çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamak ve yayalara geçiş hakkını vermek zorunda olduklarını hatırlattı. - ZONGULDAK