Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da organ bağışına destek için futbol turnuvası düzenleniyor
Son Dakika Güncel Haber

Çaycuma'da organ bağışına destek için futbol turnuvası düzenleniyor

54 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde organ bağışı bekleyen Mert Can Ünal için futbol turnuvası gerçekleştirilecek.

Çaycuma'da organ bağışına destek için futbol turnuvası düzenleniyor, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde organ bağışı bekleyen Mert Can Ünal için futbol turnuvası gerçekleştirilecek.

İlçeye bağlı Nebioğlu Beldesi'nde bulunan Karaevligeriş Köyü'nde 5 yıldır düzenlenen futbol turnuvası 'Bir Bağış Bir Hayat' sloganıyla bu yıl da devam ediyor. Her yıl bir maden şehidinin adının verildiği futbol turnuvasının bu yıl ki adı organ bağışı bekleyen Mert Can Ünal oldu. Düzenlenen turnuvaya Bayrambeyoğlu Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, Mucumoğlu Gençlik Spor, Pilcivanlı Gençlik Spor ve Abdurrahmanlar Gençlik Spor katılarak destek veriliyor. Turnuvada ödül almaya hak kazanan takımlara kupa ve madalyaları teslim edilecek. Ayrıca bu turnuva ile organ bağışına dikkat çekilmek isteniyor. - ZONGULDAK
Zonguldak, Çaycuma, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denize düşen yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı
Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan avukatlarıyla görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da organ bağışına destek için futbol turnuvası düzenleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]