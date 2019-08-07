Çaycuma'da organ bağışına destek için futbol turnuvası düzenleniyor
54 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde organ bağışı bekleyen Mert Can Ünal için futbol turnuvası gerçekleştirilecek.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:09 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde organ bağışı bekleyen Mert Can
Ünal için futbol turnuvası gerçekleştirilecek.
İlçeye bağlı Nebioğlu
Beldesi'nde bulunan Karaevligeriş Köyü'nde 5 yıldır düzenlenen futbol turnuvası 'Bir Bağış Bir Hayat' sloganıyla bu yıl da devam ediyor. Her yıl bir maden şehidinin adının verildiği futbol turnuvasının bu yıl ki adı organ bağışı bekleyen Mert Can Ünal oldu. Düzenlenen turnuvaya Bayrambeyoğlu Gençlik Spor
, Son Dakika Spor
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Son Dakika'>Spor
, Mucumoğlu Gençlik Spor, Pilcivanlı Gençlik Spor ve Abdurrahmanlar Gençlik Spor katılarak destek veriliyor. Turnuvada ödül almaya hak kazanan takımlara kupa ve madalyaları teslim edilecek. Ayrıca bu turnuva ile organ bağışına dikkat çekilmek isteniyor. - ZONGULDAK
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