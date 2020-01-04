Çaycuma'da "Renk ve Ahenk" sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaycuma'da 'Renk ve Ahenk' sergisi - Son Dakika

Çaycuma'da "Renk ve Ahenk" sergisi

7 saat önce

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ressamlar, Omurilik Felçliler Derneği yararına Çaycuma ilçesinde "Renk ve Ahenk" sergisi düzenledi.

Çaycuma'da

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ressamlar, Omurilik Felçliler Derneği yararına Çaycuma ilçesinde "Renk ve Ahenk" sergisi düzenledi.

Derneğin Zonguldak Şube Başkanı Cem Ünal, Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergide yaptığı konuşmada, sergiye katılan sanatçıların Türkiye'nin dört bir yanından geldiğini belirtti.

Ünal, "Bu sergiden elde edilecek gelirlerin yüzde 20'si Omurilik Felçliler Derneği'ne aktarılıyor. Amaç farkındalığı artırmak. Bunu da yeterince başardığımızı düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerle engelliler hakkındaki farkındalığı insanlarımıza anlatma imkanımız olacak." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan katılan ressam Nahide Cıva, 3 eseri ile sergiye katılarak derneğe katkıda bulunduğunu anlattı.

Sergi 8 Ocak'a kadar açık kalacak.

Zonguldak, Türkiye, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti

Son Dakika Haberleri
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
00:00 Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 00:19:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaycuma'da "Renk ve Ahenk" sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]